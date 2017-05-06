Во Франции запретили освещать утечки из штаба Макрона

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Избирательная комиссия Франции предупредила, что за распространение украденной хакерами в штабе Эмманюэля Макрона информации могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает ВВС.

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Во Франции наступили "дни тишины" перед выборами, когда агитировать или освещать кампании запрещено. Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона, отмечает агентство в своем сообщении, все равно продолжают говорить.

Согласно сообщению, политикам и СМИ запрещено рассказывать об утечках или комментировать их содержание.

Отмечается, что распространять эти материалы запрещено в рамках общего запрета на предвыборную агитацию в "дни тишины", который будет действовать до завершения голосования.

Говорить об украденных письмах штаба Макрона будет разрешено только после 20:00 по местному времени в воскресенье, когда закроются избирательные участки.

Ранее организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона.