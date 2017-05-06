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    Во Франции запретили освещать утечки из штаба Макрона

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    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (143)

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    Согласно информации, говорить об украденных письмах штаба Макрона будет разрешено только после 20:00 в воскресенье, когда закроются избирательные участки.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Избирательная комиссия Франции предупредила, что за распространение украденной хакерами в штабе Эмманюэля Макрона информации могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает ВВС.

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    Во Франции наступили "дни тишины" перед выборами, когда агитировать или освещать кампании запрещено. Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона, отмечает агентство в своем сообщении, все равно продолжают говорить.

    Согласно сообщению, политикам и СМИ запрещено рассказывать об утечках или комментировать их содержание.

    Отмечается, что распространять эти материалы запрещено в рамках общего запрета на предвыборную агитацию в "дни тишины", который будет действовать до завершения голосования.

    Говорить об украденных письмах штаба Макрона будет разрешено только после 20:00 по местному времени в воскресенье, когда закроются избирательные участки.

    Ранее организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона

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