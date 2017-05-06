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    Новая карикатура Charlie Hebdo: Макрон-пудель и Ле Пен-бульдог

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    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (141)

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    На рисунке изображен Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, остриженного "под льва". Рядом с ним - маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты второго кандидата - Марин Ле Пен.
    Предвыборная карикатура Charlie Hebdo: пудель-Макрон и бульдог-Ле Пен
    Charlie Hebdo

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Художники французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo ко второму туру президентских выборов во Франции выпустили новую карикатуру, где кандидаты на пост главы государства изображены в виде собак — пуделя и бульдога.

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    На рисунке под заголовком "Макрон в Елисейском дворце…" изображен лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, остриженного "под льва".

    Рядом с ним — маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты второго кандидата — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

    "Марин, на место", — говорит пудель. Бульдог отвечает удивленным "гав".

    Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур во французской метрополии пройдет в воскресенье, 7 мая.

    По данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.

    Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

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