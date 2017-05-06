наверх
06.05.201701:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    WikiLeaks сообщает о большой утечке электронных писем штаба Макрона

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (136)

    (обновлено: )54
    Утечка произошла слишком поздно, чтобы повлиять на выборы. В настоящий момент сотрудники WikiLeaks проверяют некоторые части попавших в сеть данных.
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона.

    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Eric FEFERBERG / POOL / AFP
    Макрон против Ле Пен: кандидаты провели финальную битву за избирателя

    "#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — Ред.) содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

    WikiLeaks также отмечает, что утечка произошла "слишком поздно, чтобы повлиять на выборы". В настоящий момент сотрудники сайта проверяют некоторые части попавших в сеть данных.

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

    Читайте также — Будущее Франции: какой президент принесет стране стабильность

    По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы. Архивное фото
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка