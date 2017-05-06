WikiLeaks сообщает о большой утечке электронных писем штаба Макрона

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона.

"#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — Ред.) содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

WikiLeaks также отмечает, что утечка произошла "слишком поздно, чтобы повлиять на выборы". В настоящий момент сотрудники сайта проверяют некоторые части попавших в сеть данных.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.