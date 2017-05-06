В утечке переписок штаба Макрона увидели "российский след"

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Экс-сотрудники штаба Хиллари Клинтон обвинили Россию в причастности к крупной утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, не представив доказательств.

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Ранее организация WikiLeaks сообщила о крупной утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом, отмечает WikiLeaks. Команда Макрона осудила хакерские атаки на электронную почту и заявила о том, что помимо реальных писем были опубликованы фейковые документы.

"(Президент России Владимир) Путин ведет войну против западных демократий, и наш президент не на той стороне", — написал бывший пресс-секретарь штаба Клинтон Брайан Фэллон в своем микроблоге Twitter.

Еще один экс-советник кандидата от Демократической партии Робби Мук в своем Twitter также разглядел "российский след" в недавней утечке. "Для тех, кто думал, что Россия отступает… Произошла утечка электронных писем штаба Макрона", — написал он.

Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.