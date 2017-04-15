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    В мире

    Министр США: КНДР представляет киберугрозу

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (296)

    (обновлено: )51
    По мнению министра национальной безопасности Джона Келли, военная угроза со стороны Северной Кореи маловероятна, "но определенно существует киберугроза".
    Министр внутренней безопасности США Джон Келли
    Wikipedia

    КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Министр национальной безопасности США Джон Келли заявил, что военная атака США со стороны КНДР маловероятна, но Пхеньян представляет киберугрозу.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
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    "Если что-то происходит в любой части мира, а каждая угроза отлична от другой, то мы повышаем уровень (готовности) к ней. Что касается КНДР, я не думаю, что военная угроза вероятна сейчас, но определенно существует киберугроза", — сказал глава ведомства.

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает.

    Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".

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