Министр США: КНДР представляет киберугрозу

КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Министр национальной безопасности США Джон Келли заявил, что военная атака США со стороны КНДР маловероятна, но Пхеньян представляет киберугрозу.

"Если что-то происходит в любой части мира, а каждая угроза отлична от другой, то мы повышаем уровень (готовности) к ней. Что касается КНДР, я не думаю, что военная угроза вероятна сейчас, но определенно существует киберугроза", — сказал глава ведомства.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает.

Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".