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    Руководство КНДР пригрозило США ядерным ударом и "тотальной войной"

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (295)

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    Вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе во время военного парада в Пхеньяне заявил, что "справедливое ядерное оружие раздавит американское".
    Военный парад в Пхеньяне. Архивное фото
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина, Ксения Нака. КНДР ответит ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США, обращаясь к участникам парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — основателя государства и деда нынешнего лидера страны, заявил вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе.

    Он заявил, что "справедливое ядерное оружие раздавит американское", сообщило агентство Киодо.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
    Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

    "Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом", — сказал высокопоставленный политик и военный.

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    В Пхеньяне проходит военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила к себе 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией своей возросшей военной мощи.

    Так, год назад 15 апреля был проведен первый запуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан", годом ранее в этот день было осуществлено пятое ядерное испытание. Обозреватели не исключают проведения шестого ядерного испытания в субботу.

    Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

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    За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

    Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США. 

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