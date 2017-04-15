Руководство КНДР пригрозило США ядерным ударом и "тотальной войной"

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина, Ксения Нака. КНДР ответит ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США, обращаясь к участникам парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — основателя государства и деда нынешнего лидера страны, заявил вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе.

Он заявил, что "справедливое ядерное оружие раздавит американское", сообщило агентство Киодо.

"Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом", — сказал высокопоставленный политик и военный.

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В Пхеньяне проходит военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила к себе 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией своей возросшей военной мощи.

Так, год назад 15 апреля был проведен первый запуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан", годом ранее в этот день было осуществлено пятое ядерное испытание. Обозреватели не исключают проведения шестого ядерного испытания в субботу.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

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За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США.