КНДР на параде в Пхеньяне представила баллистические ракеты для подлодок

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. КНДР на параде в Пхеньяне впервые представила баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), передает агентство Рейтер.

По данным агентства, ракеты БРПЛ Пуккыксон-2 попали в кадр местного телевидения выстроенные, перед тем как пройти на военном параде перед лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Северной Кореи в субботу утром были собраны в Пхеньяне для проведения военного парада. Этот парад может стать крупнейшим в истории страны, передает южнокорейское агентство Рёнхап. По его данным, КНДР может представить на параде свои последние ракетные и другие военные разработки. На таком же параде в 2012 году северокорейские власти впервые представили свою межконтинентальную баллистическую ракету.

Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

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За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США.