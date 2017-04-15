Превентивный удар по КНДР обернется ядерной войной – экс-глава Пентагона

КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Превентивный удар США по Северной Корее, о возможности которого сообщали СМИ, может привести к ядерной войне, считает экс-глава министерства обороны США Леон Панетта.

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"Есть объяснение тому, почему президенты США в прошлом не "спускали курок" в отношении Северной Кореи, 20 миллионов человек в Сеуле станут целью удара, существует вероятность ядерной войны, которая бы стоила миллионов человеческих жизней. Поэтому я считаю, что мы должны быть более осторожны", — сказал Панетта в эфире телеканала NBC.

По словам Панетты, который возглавлял Пентагон в администрации Барака Обамы, "слова со стороны администрации создают еще более высокое напряжение в условиях имеющих место провокаций". По его словам, США "должны быть осторожны" и "не должны делать резких движений".

Панетта предупредил, что возможность "превентивных" действий в адрес Пхеньяна со стороны США, о которых накануне сообщили СМИ, "опасна", поскольку повлечет за собой удар, целью которого может стать столица Республики Корея Сеул.

"Мы недавно дали Китаю шанс поучаствовать в этом процессе, посмотрим, что они могут сделать", — сказал экс-глава оборонного ведомства.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США.