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    В мире

    Военный парад в Пхеньяне в субботу может стать крупнейшим в истории

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (293)

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    По данным зарубежных СМИ, КНДР может представить на параде свои последние ракетные и другие военные разработки. Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена.
    КНДР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Северной Кореи утром в субботу были собраны в Пхеньяне для проведения военного парада, который, как предполагается, станет демонстрацией силы страны, передает агентство Франс Пресс.

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    По данным агентства, сотни грузовиков с солдатами выстроились вдоль реки Тэдонган для военного парада в столице. 

    Этот парад может стать крупнейшим в истории страны, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
    Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

    По его данным, КНДР может представить на параде свои последние ракетные и другие военные разработки. На таком же параде в 2012 году северокорейские власти впервые представили свою межконтинентальную баллистическую ракету.

    Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

    Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

    За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

    Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США. 

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