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    Обнародовано видео удара США "матерью всех бомб" в Афганистане

    (обновлено: )23
    В результате применения США одной из мощнейших неядерных бомб в Афганистане погибли не менее 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство".
    канал RT на

    В четверг США впервые применили мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.

    Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

    Смотрите также: ВВС США показали испытание бомбы, сброшенной в Афганистане

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