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    В мире

    NBC: США нанесут удар по КНДР, чтобы не допустить ядерного испытания

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (288)

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    По данным СМИ, ссылающихся на источники, разведка США убеждена, что Северная Корея готовится провести очередные ядерные испытания уже в эти выходные.
    Флаг США
    Associated Press John Minchillo

    КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
    Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

    По данным телеканала, разведка США убеждена, что Пхеньян готовится провести очередные ядерные испытания уже в эти выходные.

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    За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

    На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

    Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США. 

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