Как Китай будет решать проблему КНДР под давлением США

STR / AFP

РИА Новости Украина

Китай и Республика Корея примут решительные ответные меры в случае новых провокаций со стороны КНДР. Как сообщил 11 апреля телеканал Кей-би-эс, договоренность об этом достигнута в Сеуле на встрече спецпредставителя правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэя Wu Dawei с его южнокорейским коллегой Ким Хон Гюном. У Давэй заявил, что одних лишь санкций недостаточно для достижения прогресса в решении проблемы КНДР, отмечает агентство Рёнхап. Китайский дипломат также подчеркнул, что необходимо учитывать обеспокоенность КНДР за собственную безопасность на фоне враждебной политики Вашингтона и постоянных военных маневров США и Южной Кореи возле ее границ.

О каких новых санкциях Китая и международного сообщества может идти речь? Sputnik приводит Мнение эксперта Центра изучения Северо-Восточной Азии Хэйлунцзянской Академии общественных наук Китая Да Чжиган (Da Zhigang).

"Китай всесторонне осуществляет санкции в отношении КНДР, предусмотренные резолюцией 2321 СБ ООН. Призыв о новых мерах в отношении КНДР, который было сформулирован У Давэем и его собеседником на переговорах в Сеуле, может касаться расширения сфер применения санкций, предусмотренных резолюцией ООН, и усиления их динамики. До настоящего времени санкции в отношении экспорта северокорейского угля, в финансовой сфере и к соответствующим официальным лицам применяются на основе перечня ООН. Если КНДР проведет шестое ядерное испытание, то в таком случае санкции могут коснуться и судоходства КНДР, гуманитарных контактов, а также некоторых предприятий или общественных деятелей. Китай и международное сообщество могут усилить ограничения для КНДР в сфере судоходства и авиаперевозок. Китай может пойти на такие меры. И я желал бы, чтобы эти действия Китая и международного сообщества были согласованными. Эти санкции могли бы быть всеобъемлющими, многоуровневыми и многосторонними. Не исключены также и односторонние санкции со стороны Китая, которые отразят его стремление к решению проблемы Корейского полуострова", считает Чжиган.

У Давэй прибыл с четырехдневной миссией в Сеул 10 апреля, то есть практически сразу после обсуждения проблемы КНДР председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. По косвенным признакам, собеседники не смогли согласовать общие подходы к снижению напряженности вокруг КНДР. На это обратил внимание эксперт Института Дальнего Востока Константин Асмолов в интервью Sputnik: "На переговорах Си Цзиньпина и Трампа было сказано, что стороны признают серьезность северокорейской угрозы, признают сложность ситуации. А больше сказано не было ничего. Это указывает на то, что у сторон есть серьезные разногласия в вопросе о том, что делать, и кто виноват. При этом удар США по Сирии был совершен практически мгновенно и до выяснения того, чья была химическая атака. То есть в определенных ситуациях США виновника назначают раньше, чем заканчивается следствие. А это очень многим в Азии не нравится. После ракетной стрельбы по Сирии даже южнокорейские власти начали говорить о том, что если США думают что-то про превентивный удар, то они как минимум должна согласовать это с Сеулом".

Наблюдатели допускают, что У Давэй на переговорах с министром иностранных дел РК Юн Бён Се, а также исполняющим обязанности президента Хван Гё Аном прощупает механизмы и возможности южнокорейской стороны каким-то образом повлиять на планы превентивного удара США по КНДР. А также возможную реакцию, если это произойдет. Китайский дипломат, судя по всему, намерен изучить настроения в Южной Корее по данной проблеме и благодаря серии встреч с ведущими политическими деятелями. Агентство Рёнхап сообщило, что он, в частности, встретился с кандидатом в президенты от консервативной партии Bareun Ю Сон Мином.

На всех этих встречах стороны обсудили спор между Пекином и Сеулом по проблеме размещения американских комплексов THAAD в Южной Корее. У Давэй подтвердил позицию Пекина, который выступает против размещения THAAD, видя в них угрозу своей безопасности. Вместе с тем высокопоставленный китайский дипломат настаивал на встречах с южнокорейскими политиками на том, что правительство КНР никогда не принимало и не одобряло экономические санкции против южнокорейских фирм. Речь идет о добровольном бойкоте южнокорейских товаров со стороны китайских потребителей.

Консультации У Давэя в Сеуле проходят в тот момент, когда к Корейскому полуострову направляется крупная авианосная группа США. Она была послана в район конфликта сразу после саммита во Флориде. Это тоже одно из косвенных подтверждений того, что Китаю не удалось склонить США к переговорам с КНДР без каких-либо предварительных условий. Как следствие – новый виток напряженности в регионе. Во вторник МИД КНДР по каналам ЦТАК распространил заявление, котором говорится, что ударная группа военно-морских сил США вблизи Корейского полуострова показывает, что "безумные шаги Америки по вторжению достигли серьезной фазы". В этих условиях, любая провокация может вылиться в военный конфликт, считает Константин Асмолов: "Напряженность растет. То есть вероятность того, что может, действительно, начаться какое-то военное столкновение, существенно выросло. Наиболее вероятно, что инициировать будет не Север, потому что Север может пойти на какие-то действия первым только в состоянии полного отчаяния, а это пока не просматривается. США откровенно говорят, что обсуждаются любые варианты. Убийство Ким Чен Ына – да. Превентивный удар ракетами — да, размещение в Южной Корее ядерного оружия – да. До Трампа все это наверняка обсуждалось в узких кругах военно-политического руководства США, но при Трампе об этом стали говорить открыто".

Вместе с тем Сеул, со своей стороны, также нагнетает напряженность. Во вторник и.о. президента Хван Гё Ан предупредил о "более серьезных провокациях" со стороны КНДР. Он не исключил возможность испытания КНДР военной техники в ближайшие дни. Названы и поводы — рост напряженности на Корейском полуострове, открытие во вторник сессии Верховного народного собрания в КНДР, 105-летие со дня рождения Ким Чен Ира, которое отмечается 15 апреля.

Показательна в этих условиях реакция Токио. Ее сегодня озвучил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Он сказал, что правительство Японии рассчитывает на продолжение взаимодействия с Китаем и Россией по проблеме ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Суга напомнил о шестисторонних переговорах с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, США и России. "Влияние Китая на Пхеньян крайне велико, поэтому мы хотели бы продолжать взаимодействие с ним по северокорейской проблеме. То же самое касается и России, с которой мы рассчитываем и далее вести соответствующий диалог", — добавил генсек кабинета.

Миссия У Давэя в Сеул – это новый раунд "челночной дипломатии" Китая по решению ядерной проблемы КНДР. Вместе с тем по той интенсивности, с которой она проводится, можно предположить, что Пекин готов пойти на самые серьезные посреднические усилия в случае, если они окажутся востребованными. Прежде всего, со стороны США и КНДР, от взаимоотношений между которыми, в первую очередь, зависит безопасность на Корейском полуострове.