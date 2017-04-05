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    Россия привела части ВКС в повышенную боеготовность после испытаний КНДР

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    Запуск баллистической ракеты КНДР (51)

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    Запуск баллистической ракеты КНДР, осуществленный Пхеньяном на рассвете в среду, угрожает безопасности Дальнего Востока РФ, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров.
    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Запуск баллистической ракеты КНДР угрожает безопасности Дальнего Востока РФ, части военно-космических войск РФ на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

    Ким Чен Нам. Архивный кадр
    JUNG Yeon-Je / AFP
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    "Части военно-космических войск РФ находятся в состоянии повышенной боеготовности. Существует угроза и на нашем Дальнем Востоке, поскольку могут быть ошибки при запуске, и мы должны быть внимательнее в своём воздушном пространстве", — заявил он.

    КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.

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    С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

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