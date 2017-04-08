Трамп поддержал Сеул в отношении КНДР

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил премьеру Южной Кореи Хван Гё Ана о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил поддержку Сеулу по КНДР.

Об этом сообщило информационное агентство Рёнхап.

"Всегда поддерживаем политику Республики Корея в отношении Севера. Впредь будем следить за поведением Северной Кореи и тесно сотрудничать друг с другом", — приводит агентство слова Трампа в изложении Хван Гё Ана.

Премьер, временно исполняющий обязанности главы государства вместо отправленной в отставку экс-президента Пак Кын Хе, сообщил, что Трамп обсуждал с Си Цзиньпином возможную реакцию на ядерные и ракетные разработки Пхеньяна. Президент США также изложил американскую позицию по размещению в Южной Корее новейшей системы заатмосферного перехвата ракет THAAD, которая вызывает тревогу в Китае.

"Председателю КНР Си Цзиньпину было в достаточной степени подчеркнута важность для США Республики Корея и американо-южнокорейского союза", — приводит Рёнхап слова Хван Гё Ана.

Трамп сообщил ему, что на саммите США и Китая много времени было уделено обсуждению темы Корейского полуострова и Южной Кореи. По данным Рёнхап, это был уже второй телефонный разговор между Трампом и Хван Гё Аном после их прошлого контакта 7 марта.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались во Флориде 6-7 апреля.

Напомним, 5 апреля КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности.