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    КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (284)

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    МИД Северной Кореи заявил, Что "если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий".
    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина, Ксения Нака. МИД КНДР считает, что отправка ударной авиагруппы США к Корейскому полуострову доказывает агрессивные намерения США, на которые Северная Корея готова ответить, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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    "(Направление атомного авианосца "Карл Винсон" в акваторию у берегов Корейского полуострова – Ред.) доказывает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы. Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий", — приводит агентство заявление спикера МИД Северной Кореи.

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    В заявлении говорится также, что КНДР не выпрашивает мира, но всегда "готова защитить себя силой оружия".

    Ранее сообщалось, что ударное соединение ВМС США с авианосцем "Карл Винсон" отправится в район Корейского полуострова. В группу также два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

    В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул правомерность такого решения, отметив, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо". Он также добавил, что президент США Дональд Трамп попросил военных быть готовыми к тому, чтобы "предложить весь спектр возможностей для устранения этой угрозы".

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