Киев раскритиковал запуск баллистической ракеты в КНДР

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Киев осуждает недавний запуск баллистической ракеты в Северной Корее, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Украина осуждает систематические нарушения Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН, что может привести к дальнейшему обострению непростой политической ситуации и ситуации по безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом", — сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также отмечает, что Украина как непостоянный член Совета Безопасности ООН в очередной раз подтверждает свою готовность использовать все возможные рычаги влияния для возвращения КНДР в международное правовое поле.

Новое ракетное испытание КНДР было проведено 5 апреля в районе населенного пункта Синпхо в сторону Японского моря, ракета пролетела около 60 километров. По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров.

При этом в Японии не исключили, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ. Ракета "Пуккыксон-2" была также испытана 12 февраля с самоходной пусковой установки. Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.

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С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.