В РФ не исключили опасность удара по КНДР со стороны США

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что отправка ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову говорит о том, что не исключена опасность ракетного удара со стороны США по КНДР, сообщает РИА Новости.

По его мнению, на такой шаг президента США может подтолкнуть отсутствие единодушного осуждения со стороны членов СБ ООН удара США по авиабазе ВС САР, а также существующая ядерная угроза со стороны Северной Кореи.

Ударная группа ВМС США отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

"Такая опасность (нанесения США ракетного удара по военным объектам КНДР) не исключена. Удар США по авиабазе ВС Сирии, не встретившим единодушного осуждения в Совбезе ООН, был объяснён угрозой нацбезопасности США, а Северная Корея может восприниматься в Вашингтоне как ещё большая угроза", — сказал Озеров.

"А Серверная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР", — сказал сенатор.

По его мнению, сейчас крайне важно, чтобы все государства мира подключились к формированию общественного мнения о недопустимости подобных действий США в отношении КНДР.

Ранее, как сообщали СМИ, Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам Соединенных Штатов Америки на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее.

Американские чиновники считают, что 5 апреля КНДР провела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Как отметил источник Рейтер в Белом доме, ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.