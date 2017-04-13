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    Япония предупредила о возможности КНДР ударить ракетами с зарином

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (286)

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    С соответствующим заявлением выступил глава японского правительства Синдзо Абэ. По его мнению, необходимо постоянно "рассматривать различные варианты с точки зрения того, что должна предпринять наша страна".
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что КНДР может располагать возможностями для нанесения ракетного удара, используя боеголовки с отравляющим веществом зарин, сообщает NHK.

    Флаг Китая
    STR / AFP
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    "Существует возможность, что Северная Корея уже обладает возможностями для начинения боеголовок зарином и нанесения (ракетного – Ред.) удара. Само собой разумеется обсуждение того, какие меры сдерживания должны быть предприняты, исходя из реального положения вещей. Считаю, что мы должны постоянно рассматривать различные варианты с точки зрения того, что должна предпринять наша страна", — заявил Абэ, выступая в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты парламента страны.

    За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в Японии. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР.

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    Ранее президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина донести до руководства КНДР, что у Вашингтона на вооружении состоят не только авианосцы, но и атомные подлодки.

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