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    Тиллерсон подтвердил новый запуск балистической ракеты в КНДР

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    Запуск баллистической ракеты КНДР (49)

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    По данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса. Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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    "Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету средней дальности. Соединенные Штаты достаточно говорили о Северной Корее. Дальнейших комментариев у нас нет", — говорится в заявлении Тиллерсона.

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    Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. По данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса. Как сообщили военные Южной Кореи, ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров. Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.

    В начале марта КНДР провела пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

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