КНДР провела очередное испытание двигателя баллистической ракеты – СМИ

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Северная Корея провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны США.

По данным источников, испытание прошло в пятницу и стало третьим за последние недели. По предварительным оценкам, применяемая технология, возможно, может быть использована при создании межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал.

В начале марта КНДР провела пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

Премьер Японии Синдзо Абэ назвал пуски ракет "новым уровнем угрозы" для Японии. Позже КНДР назвала эти пуски частью учений подразделения, специализирующегося на ударе по американским базам в Японии. Факт существования такого подразделения вызвал шок в Токио. Япония не исключает введения собственных новых санкций против этой страны.