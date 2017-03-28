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    КНДР провела очередное испытание двигателя баллистической ракеты – СМИ

    Тема:

    Запуск баллистической ракеты КНДР (48)

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    По предварительным оценкам, применяемая технология, возможно, может быть использована при создании межконтинентальной баллистической ракеты. По данным источников, испытания прошли успешно.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Северная Корея провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны США.

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    По данным источников, испытание прошло в пятницу и стало третьим за последние недели. По предварительным оценкам, применяемая технология, возможно, может быть использована при создании межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал.

    В начале марта КНДР провела пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

    Премьер Японии Синдзо Абэ назвал пуски ракет "новым уровнем угрозы" для Японии. Позже КНДР назвала эти пуски частью учений подразделения, специализирующегося на ударе по американским базам в Японии. Факт существования такого подразделения вызвал шок в Токио. Япония не исключает введения собственных новых санкций против этой страны.

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