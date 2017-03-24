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    США ввели санкции против 30 лиц и фирм за связи с КНДР, Ираном и Сирией

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    В числе попавших под санкции - граждане и компании из КНР и ОАЭ. Так, 11 лиц и компаний обвиняются в причастности к поставкам иранского оружия в Йемен хуситам, остальные – "в других нарушениях".
    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day

    КИЕВ, 24 мар – РИА Новости Украина. США ввели санкции против 30 лиц и компаний из 10 стран, подозреваемых в связях с КНДР, Ираном и Сирией и нарушающих закон США о запрете распространения оружия массового поражения и ракетных технологий, сообщил Госдепартамент.

    В числе попавших под санкции — граждане и компании из КНР и ОАЭ. Так, 11 лиц и компаний обвиняются в причастности к поставкам иранского оружия в Йемен хуситам, остальные – "в других нарушениях".

    Ранее в Госдепартаменте заявили, что говорить о снятии санкций с РФ пока рано, США рассчитывают на солидарность в этом вопросе со странами Европы.

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