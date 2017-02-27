Отмена ЕС санкций против РФ зависит от отношений России и США - МИД Венгрии

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Политика санкций Европейского Союза в отношении России будет во многом зависеть от отношений Москвы и новой администрацией в Вашингтоне. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

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Глава МИД Венгрии уверен — введенные против России санкции своих целей не достигли. "С точки зрения экономики, ясно, что мы себе навредили больше, чем России. Там, где мы нанесли удар России, это сказалось и на нас. Как будто мы сами себе в ногу выстрелили", — поясняет он.

С точки зрения политики, по его словам, были ожидания, что санкции способствуют полному соблюдению минских соглашений по урегулированию в Украине.

Ранее американский сенатор Крис Мерфи заявил, что возможно введение новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о "вмешательстве" в выборы в США