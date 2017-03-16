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    В мире

    Сенаторы США настаивают на усилении санкций против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (326)

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    Американский сенатор Шаред Браун заявил, что "президент США при формировании политики в отношении России обязан работать с Конгрессом, который хорошо знает своих врагов и их поведение".
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. После избрания президентом США Дональда Трампа военная агрессия на востоке Украины усилилась, что может значить попытку президента РФ Владимира Путина таким образом испытать готовность главы Белого дома поддерживать Украину. Такое мнение высказал американский сенатор Шаред Браун, сообщает Голос Америки.

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    "Большая украинская община в Огайо и по всему миру по своему опыту понимает, какую угрозу представляет российская агрессия. Мы должны усилить, а не ослабить санкции против России. И президент США при формировании политики в отношении России обязан работать с Конгрессом, который хорошо знает своих врагов и их поведение", — сказал Браун.

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    В то же время сенатор Майк Крейпо считает, что "ослабление санкций приведет лишь к усилению агрессии Москвы".

    "Любое ослабление санкций при отсутствии изменений в поведении России будет восприниматься как изменение американской политики в отношении российского вторжения в Украину. Это противоречит международному праву и даст России лицензию на дальнейшие нарушения", — утверждает он.

    В оппозицию сенаторам стала директор программ Центра американской безопасности Элизабет Розенберг, утверждая, что введение новых санкций "было бы слишком агрессивным шагом".

    "Я считаю, что существует целый ряд соответствующих шагов, которые можно было бы и нужно было бы рассмотреть перед тем, как вводить санкции против Путина", — заявила она.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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