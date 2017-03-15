Сенаторы США намерены укрепить антироссийские санкции

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Сенаторы США в рамках заседания банковского комитета в среду пообещали сделать все от них зависящее, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций, а также обсудить дальнейшие шаги по их укреплению.

"Мы не должны допустить отмены санкций", — заявил в своей вступительной речи член комитета Шеррод Браун. "Мы должны рассмотреть сейчас, как укрепить усилия по противостоянию дестабилизации стран Европы, особенно Балканских стран", — сказал он.

Сенаторы также заслушали доклады ряда экспертов, которые были едины в своем мнении, что санкции оказали "значительный эффект" на российскую экономику и политику. В частности, доктор Эрик Лорбер из "Центра по санкциям и нелегальному финансированию" при "Фонде защиты демократии" на вопрос сенаторов, считает ли он санкции эффективными, заявил, что "безусловно, поскольку Россия остановила свое агрессивное продвижение на Запад".

Среди претензий сенаторов к политике России — все тот же стандартный список: якобы вмешательство в американские выборы, "агрессия в Украине" и поддержка сирийского режима. Сенаторы договорились продолжить обсуждение дальнейших шагов по противодействию РФ, поскольку "ее поведение не изменилось".

В начале января группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых санкциях против РФ. Законопроект предполагает запрет на въезд для ряда российских должностных лиц и замораживание возможных их активов, введение ограничительных мер в отношении инвесторов, которые вкладывают более 20 миллионов долларов в разработку нефтегазовых ресурсов в России. Закон также призван придать силу четырем вынесенным ранее распоряжениям прежнего президента США Барака Обамы о санкциях против РФ.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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Ранее экс-президент США Барак Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию в Украине.