Нацбанк готов ввести санкции в отношении "Сбербанка" после решения СНБО

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины введет санкции в отношения "Сбербанка" в случае соответствующего решения на Совете нацбезопасности и обороны Украины, заверил член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

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Глава МВД Украины Арсен Аваков в понедельник заявил, что, по его информации, президент Петр Порошенко на среду собирает заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором планируется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении "Сбербанка".

"Национальный банк введет соответствующие санкции, можете не думать, что такого не может быть. Национальный банк сегодня является одним из тех банков, которые наиболее законопослушны… Национальный банк, можете даже не думать, выполнит норму закона, но нужно соответствующее решение", — заверил Фурман в эфире телеканала ZIK в понедельник вечером.

Он отметил, что Нацбанк ждет ответа от российской стороны о том, действительно ли украинская "дочка" Сбербанка обслуживает по паспортам ДНР и ЛНР. "Допускаем, что информация подтверждается, тогда СНБО должен принять решение о введении санкций", — сказал Фурман.

При этом он считает, что Верховная Рада должна принять закон о национализации этого банка.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрения в среду, 15 марта, вопроса о прекращении деятельности "Сбербанка России" в Украине.