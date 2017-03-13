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    В мире

    Турция анонсировала санкции против Нидерландов

    Тема:

    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (22)

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    Мост султана Явуза Селима через Босфор в Стамбуле
    Sabah

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара "несомненно" введет санкции в отношении Нидерландов на фоне разгорающегося дипломатического скандала, сообщает агентство Рейтер.

    Флаг Турции
    flickr.com/ kriskaer
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    Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

    Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции.

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