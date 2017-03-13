Турция анонсировала санкции против Нидерландов

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара "несомненно" введет санкции в отношении Нидерландов на фоне разгорающегося дипломатического скандала, сообщает агентство Рейтер.

Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции.