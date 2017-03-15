Охрименко: Украина официально признала потерю территорий

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все транспортные пути, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, будут перекрыты до 13.00 среды.

По мнению экономического эксперта, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Украину от подобного решения ждет падение ВВП.

"Понятно, что часть предприятий в Украине или остановится, или будет работать меньше. Потому что как бы там ни было, связь (с Донбассом) была. Плюс, я думаю, (пострадают) какие-то машиностроительные предприятия. Тут сложно посчитать, у нас, к сожалению, нет четкой статистики, какие товары пересекали (линию разграничения)", – сказал эксперт.

В то же время, самое плохое, отмечает Охрименко, что Украина "уже официально признала потерю территорий: так что это уже не Украина, а сепаратисты".

В качестве аналогии экономист привел ситуацию в Нагорном Карабахе – "где с обеих сторон стоят боевые единицы, а экономические связи разорваны".