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    Охрименко: Украина официально признала потерю территорий

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    (обновлено: )1134141
    Ситуация в Донбассе становится аналогичной происходящему в Нагорном Карабахе – где с обеих сторон стоят боевые единицы, а экономические связи разорваны, отметил экономист Александр Охрименко.
    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

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    Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все транспортные пути, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, будут перекрыты до 13.00 среды.
    По мнению экономического эксперта, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Украину от подобного решения ждет падение ВВП.

    "Понятно, что часть предприятий в Украине или остановится, или будет работать меньше. Потому что как бы там ни было, связь (с Донбассом) была. Плюс, я думаю, (пострадают) какие-то машиностроительные предприятия. Тут сложно посчитать, у нас, к сожалению, нет четкой статистики, какие товары пересекали (линию разграничения)", – сказал эксперт.

    В то же время, самое плохое, отмечает Охрименко, что Украина "уже официально признала потерю территорий: так что это уже не Украина, а сепаратисты".

    В качестве аналогии экономист привел ситуацию в Нагорном Карабахе – "где с обеих сторон стоят боевые единицы, а экономические связи разорваны".

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