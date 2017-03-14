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    МИД РФ сожалеет, что ЕС решил продлить санкции против россиян

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (325)

    (обновлено: )61
    Ответный российский "стоп-лист" продолжит действовать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя продление санкций ЕС.
    Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Москва сожалеет, что Евросоюз решил продлить индивидуальные санкции в отношении граждан РФ и Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    "Решение Совета ЕС вызывает сожаление. Ситуация с выполнением Минских соглашений действительно менялась мало из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по данным документам. Ответный российский "стоп-лист" также продолжит действовать, но это не наш выбор", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, текст которого опубликован во вторник на сайте МИД РФ.

    В понедельник Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. Санкции продлеваются на шесть месяцев до 15 сентября 2017 года.

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