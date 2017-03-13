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    Россия

    Эксперт: требовать усиления санкций против РФ - неправильно для Украины

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (323)

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    По словам политолога-международника Антона Кучухидзе в эфире ГС, Запад считает, что введенные против России санкции вынуждают ее нести потери за свои действия и являются максимальными.
    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. 15 марта истекает срок действия европейских санкций против 149 физических и 37 юридических лиц России. Их должны будут продолжить 16 марта. Именно в этот день Европарламент обсудит ситуацию в Крыму и в отношении украинских политзаключенных в России, после чего и будет принято решение об антироссийских санкциях. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

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    Существует ли вероятность не только продления, но и усиления санкций против России, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал политолог-международник Антон Кучухидзе.

    "Что касается усиления санкций против Российской Федерации. Действительно, на сегодняшний день даже с украинской стороны не совсем правильно требовать усиления санкций. Поскольку таких настроений не поддерживает Запад, и Запад считает, что те санкции, которые уже были приняты против Российской Федерации, они являются максимальными и такими, что заставляют Россию нести потери за ее действия в Украине", — пояснил эксперт.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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