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    Сенатор США: возможно введение новых санкций против РФ

    (обновлено: )32704
    Сенатор Крис Мерфи заявил, что решение о санкциях может быть принято по итогам расследования в конгрессе утверждений о "вмешательстве" РФ в выборы в США.
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что возможно введение новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о "вмешательстве" в выборы в США.

    Флаг США
    Flickr.com/crobj
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    "Возможно (по итогам расследования в конгрессе) введение санкций помимо тех, которые были наложены еще (Бараком) Обамой", — заявил сенатор, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

    В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

    Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств предъявлено не было.

    Ранее представитель Госдепартамента заявил, что говорить о снятии санкций с РФ пока рано, США рассчитывают на солидарность в этом вопросе со странами Европы.

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