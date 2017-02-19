Сенатор США: возможно введение новых санкций против РФ

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что возможно введение новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о "вмешательстве" в выборы в США.

"Возможно (по итогам расследования в конгрессе) введение санкций помимо тех, которые были наложены еще (Бараком) Обамой", — заявил сенатор, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств предъявлено не было.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что говорить о снятии санкций с РФ пока рано, США рассчитывают на солидарность в этом вопросе со странами Европы.