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    Законопроект, усложняющий Трампу снятие санкций с РФ, внесен в Конгресс

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (311)

    (обновлено: )4710
    Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что поддержит законопроект, который будет противодействовать снятию санкций с РФ, если "администрация президента предпримет такую попытку".
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает Конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Законопроект, ограничивающий возможность администрации президента США Дональда Трампа снять санкции в отношении России в одностороннем порядке, внесли в Конгресс, сообщает Financial Times.

    Документ внесла двухпартийная коалиция законодателей на рассмотрение обеих Палат представителей Конгресса США.

    "Это серьезный вопрос национальной безопасности", — отметил конгрессмен от Демократической партии Стени Хойер и выразил надежду, что обе палаты Конгресса поддержат введение вето на возможное решение Трампа.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что также поддержит законопроект, который будет противодействовать снятию санкций с РФ, если "администрация президента предпримет такую попытку".

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    "Послушайте, я всегда скептически относился к идеям перезагрузки с Россией. Их интересы не согласуются с нашими. Поэтому я поддержу закрепление антироссийских санкций, если будут попытки их снять", — сказал он в интервью телекомпании MSNBC

    В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что после избрания готов рассмотреть вопросы признания Крыма российским регионом и отмены антироссийских санкций.

    Однако после отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, администрация США стала использовать более воинственную риторику. В частности, пресс-секретарь Белого дома во вторник заявил, что Трамп ждёт возврата Крыма Украине и исполнения РФ минских соглашений. Трамп же в своём Twitter назвал переход полуострова в состав РФ по итогам референдума "захватом".

    В понедельник вечером, 13 февраля, Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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