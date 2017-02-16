Законопроект о санкциях США против РФ: снятие зависит от действий в Украине

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Группа сенаторов и членов палаты представителей Конгресса внесли в среду в обе палаты идентичный текст законопроекта о контроле Конгресса над любой возможной отменой санкций в отношении РФ.

Законопроект предусматривает, что для любой отмены или ослабления санкций требуется период пересмотра в 120 дней. Если Конгресс не примет запрещающую резолюцию, президент сможет предпринять соответствующие действия.

Кроме того, законопроект кодифицирует, придавая силу закона, предыдущие указы президента Барака Обамы о санкциях против России. Для отмены санкций, принятых Конгрессом, требуется его согласие.

Условием любого снятия или ослабления санкций названо предоставление президентом письма Конгрессу о необходимости такого шага. "Данный доклад потребует подтверждения, что правительство России прекратило действия в Украине, а также кибератаки против американцев", — говорится в кратком изложении законопроекта.

Документ внесли сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, сенаторы-демократы Бен Кардин, Шеррод Браун и Клэр Маккаскил. В палате представителей спонсорами законопроекта выступили депутаты Стини Хойер, Том Руни, Элиот Энгел, Адам Кинцингер, Адам Шифф, Адам Смит и Майк Тернер.

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Чтобы получить силу закона, проект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США. Предыдущий президент Барак Обама, несмотря на введение нескольких раундов санкций, выступал против контроля Конгресса над санкциями.

"Мы каждый день узнаем все больше о секретных делах доверенных лиц президента Трампа с российским правительством. Мы не знаем полностью, насколько далеко зашло это общение, но если администрация попытается ослабить санкции против России сейчас, это будет выглядеть подозрительно", — заявил депутат Адам Смит.

"Конгрессу необходимо послать ясный сигнал русским, что они не могут вмешиваться во внутренние дела нашей страны и получать за это награду", — заявил координатор фракции демократов в палате представителей Стини Хойер.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что после избрания готов рассмотреть вопросы признания Крыма российским регионом и отмены антироссийских санкций.

Однако после отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, администрация США стала использовать более воинственную риторику. В частности, пресс-секретарь Белого дома во вторник заявил, что Трамп ждёт возврата Крыма Украине и исполнения РФ минских соглашений. Трамп же в своём Twitter назвал переход полуострова в состав РФ "захватом".

В понедельник вечером, 13 февраля, Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.