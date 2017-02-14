наверх
14.02.201718:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.87- 0.04
  • USD27.17- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Столтенберг: в США поддерживают Украину и санкции против РФ

    Тема:

    Украина-РФ: новый виток санкций (480)

    (обновлено: )14005
    Столтенберг выразил уверенность, что "США будут придерживаться обязательств, а также суверенитета и территориальной целостности всех европейских государств, включая Украину".
    Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В США была выражена поддержка Украине и экономическим санкциям против России, заверил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    СБ ООН по Украине. Заявление Никки Хейли. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Заявление постпреда США в ООН о санкциях против РФ

    Читайте также: Информационная война: факты приравняли к "российской пропаганде"

    "Я также наблюдал, что в США выразили поддержку Украины и экономических санкций", — сказал Столтенберг журналистам.

    Он выразил уверенность, что "США будут придерживаться обязательств, а также суверенитета и территориальной целостности всех европейских государств, включая Украину".

    Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что несмотря на то, что некоторые политики Евросоюза дружелюбно настроены по отношению к президенту России Владимиру Путину, руководство стран ЕС, принимающее решения по санкциям, единогласно их поддерживает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Пожилая женщина
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх