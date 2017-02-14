Столтенберг: в США поддерживают Украину и санкции против РФ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В США была выражена поддержка Украине и экономическим санкциям против России, заверил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Я также наблюдал, что в США выразили поддержку Украины и экономических санкций", — сказал Столтенберг журналистам.

Он выразил уверенность, что "США будут придерживаться обязательств, а также суверенитета и территориальной целостности всех европейских государств, включая Украину".

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что несмотря на то, что некоторые политики Евросоюза дружелюбно настроены по отношению к президенту России Владимиру Путину, руководство стран ЕС, принимающее решения по санкциям, единогласно их поддерживает.