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    Отмена санкций против РФ зависит от выполнения "Минска" - посол Словении

    (обновлено: )12711
    Посол Словении в РФ Примож Шелиго сообщил, что страна ощутила большинство проблем от санкций с сельскохозяйственной продукцией, которая экспортируется в Россию.
    Флаг России
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Посол Словении в РФ Примож Шелиго сообщил, что страна ощутила эффект от санкций и контрсанкций РФ, однако санкционные меры зависят от выполнения минских соглашений.

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    "Конечно, Словения ощутила эффект от санкций и контрсанкций. Большинство проблем от санкций с сельскохозяйственной продукцией, которую мы экспортируем в Россию. В первую очередь это молочные изделия. Конечно, санкции напрямую связаны с исполнением минских соглашений. Когда будет прогресс в выполнении этих соглашений, то можно будет двигаться дальше", — сказал посол.

    В пятницу, 10 февраля, состоится визит в Россию президента Словении Бората Пахора и его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Ранее СМИ сообщили, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре прошлого года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа.

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