Отмена санкций против РФ зависит от выполнения "Минска" - посол Словении

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Посол Словении в РФ Примож Шелиго сообщил, что страна ощутила эффект от санкций и контрсанкций РФ, однако санкционные меры зависят от выполнения минских соглашений.

"Конечно, Словения ощутила эффект от санкций и контрсанкций. Большинство проблем от санкций с сельскохозяйственной продукцией, которую мы экспортируем в Россию. В первую очередь это молочные изделия. Конечно, санкции напрямую связаны с исполнением минских соглашений. Когда будет прогресс в выполнении этих соглашений, то можно будет двигаться дальше", — сказал посол.

В пятницу, 10 февраля, состоится визит в Россию президента Словении Бората Пахора и его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее СМИ сообщили, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре прошлого года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа.