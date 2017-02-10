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    Законопроект против снятия санкций, направлен против Трампа - посол РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (304)

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    По словам посла России в США Сергея Кисляка, проект нацелен против России, но в той же самой мере и против президента США, которому авторы законопроекта отказывают в праве принимать решения в рамках собственной президентской компетенции.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Подготовленный сенаторами США законопроект, затрудняющий снятие санкций с РФ, направлен в том числе и против действующего президента страны Дональда Трампа, поскольку ограничивает его полномочия, считает посол России в США Сергей Кисляк.

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    "Этот проект, по сути, нацелен против России, прежде всего. Но в той же самой мере и против президента США, которому авторы (законопроекта) по сути отказывают в праве принимать решения в рамках собственной президентской компетенции", — заявил Кисляк в интервью российским журналистам.

    Ранее на этой неделе группа американских сенаторов представила законопроект, дающий конгрессу право вето при принятии администрацией президента США Дональда Трампа решения о снятии санкций с РФ.

    Согласно законопроекту, Russia Review Act Белый дом должен будет предоставить отчет, разъясняющий причины, по которым санкции с России должны быть сняты. После чего в силу будет вступать 120-дневный период, в течение которого конгресс может проголосовать против данных мер.

    Законопроект представлен по инициативе сенаторов Линдси Грэма и Бена Кардина, а также получил поддержку Джона Маккейна, Марко Рубио и других сенаторов.

    Кисляк отметил, что в России внимательно следят за такой "объективной реальностью" в Америке, прежде всего, с точки зрения того, как это воздействует на российско-американские отношения.

    "Было бы неправильно и неполно сводить качество отношений между Россией и США только к санкциям. Но обратите внимание, что санкции больше обсуждают здесь, чем у нас. А мы живем своей жизнью. И вот это и надо делать", — добавил дипломат.

    Полностью текст интервью читайте на сайте www.ria.ru.

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