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    Сенаторы США в среду предпримут попытку помешать Трампу снять санкции с РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (301)

    (обновлено: )63102
    Согласно новому законопроекту, Белый дом должен будет предоставить отчет, разъясняющий причины, по которым санкции с России должны быть сняты. После чего в силу будет вступать 120-дневный период, в течение которого конгресс может проголосовать против данных мер.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Группа сенаторов США планирует в среду предложить законопроект, ограничивающий возможность администрации президента США Дональда Трампа снять санкции в отношении России в одностороннем порядке, передает телеканал CNN, в распоряжение которого попало содержание законопроекта.

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    Как сообщает телеканал, согласно законопроекту, Белый дом должен будет предоставить отчет, разъясняющий причины, по которым санкции с России должны быть сняты. После чего в силу будет вступать 120-дневный период, в течение которого конгресс может проголосовать против данных мер.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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    В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.

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