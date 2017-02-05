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    В мире

    Снятие санкций с России зависит от ее поведения - Пенс

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (298)

    (обновлено: )15001
    Как заявил вице-президент США Майкл Пенс, Дональд Трамп дал четко понять, что главным приоритетом нынешней администрации является разгром террористической группировки "Исламское государство".
    Флаг России
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Вице-президент Майкл Пенс заявил, что вопрос снятия санкций против России будет зависеть от того, как она будет себя вести на международной арене, в частности, в Украине. Об этом он заявил в воскресном интервью телекомпании АВС.

    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
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    Телеведущий поинтересовался, "будут ли санкции против России оставаться в силе, пока она нарушает суверенитет Украины". "Ответ на этот вопрос будет получен в предстоящие месяцы. Все это просто будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в поведении России", — сказал Пенс.

    Он упомянул о "возможности работать над вопросами, вызывающими взаимную заинтересованность". "Президент (США Дональд Трамп) дал четко понять, что главным приоритетом нынешней администрации является разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)… Россия также заинтересована в борьбе с радикальным исламским терроризмом, особенно с ИГ. И если у нас есть возможности для сотрудничества, я думаю, президент (Трамп) будет изучать перспективы для возобновления отношений", — сказал Пенс.

    В то же время, по его словам, "это не будет решениями в режиме ожидания, они в очень большой степени будут зависеть от того, какой ответ Россия даст в предстоящие дни".

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.

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