Трамп заявил Тимошенко, что США не будут отменять санкции против России

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, что США не будут отменять санкции против России и будут следить за конфликтом в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей команды Тимошенко, которая находилась в Вашингтоне для участия в Национальном молитвенном завтраке.

По данным издания, Белый дом выступил с заявлением, которым подтвердил, что была короткая беседа между Трампом и Тимошенко перед молитвенным завтраком во время фотосессии в четверг, 2 февраля.

Отмечается, что при этом "никаких формальных гарантий (относительно санкций) не было дано", а США, как и раньше, обеспокоены насилием в Восточной Украине.

Издание ссылается на заместителя председателя "Батькивщины" Григория Немырю, который также находился в Вашингтоне и подтвердил, что разговор был, но о том, что именно Трамп заявил, не сообщил.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне состоялся Национальный молитвенный завтрак, где выступил новый президент США Дональд Трамп. Мероприятие посетили ряд украинских политиков, среди которых была также глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.