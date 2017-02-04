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    Трамп заявил Тимошенко, что США не будут отменять санкции против России

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (786)

    (обновлено: )55726
    Согласно информации, между Дональдом Трампом и Юлией Тимошенко была короткая беседа перед молитвенным завтраком во время фотосессии в четверг, 2 февраля.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, что США не будут отменять санкции против России и будут следить за конфликтом в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей команды Тимошенко, которая находилась в Вашингтоне для участия в Национальном молитвенном завтраке.

    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
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    По данным издания, Белый дом выступил с заявлением, которым подтвердил, что была короткая беседа между Трампом и Тимошенко перед молитвенным завтраком во время фотосессии в четверг, 2 февраля.

    Отмечается, что при этом "никаких формальных гарантий (относительно санкций) не было дано", а США, как и раньше, обеспокоены насилием в Восточной Украине.

    Издание ссылается на заместителя председателя "Батькивщины" Григория Немырю, который также находился в Вашингтоне и подтвердил, что разговор был, но о том, что именно Трамп заявил, не сообщил.

    Ранее сообщалось, что в Вашингтоне состоялся Национальный молитвенный завтрак, где выступил новый президент США Дональд Трамп. Мероприятие посетили ряд украинских политиков, среди которых была также глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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