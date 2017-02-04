Обзор мировых СМИ: новые санкции, указ Трампа по мигрантам приостановлен

РИА Новости Украина

Новые санкции США против Ирана. В центре внимания большинства мировых СМИ сегодня оказалась новость о расширении США санкций против Ирана. Такие издания, как New York Times, Hill, Politico, Washington Post, Wall Street Journal, Guardian, Independent, Financial Times, Pais, Mundo и ряд других, сообщают о том, что данные санкции включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана, а также 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.

Как отмечает Washington Post, "общие последствия для иранской экономики, вероятнее всего, будут минимальными". По данным издания, Иран, в свою очередь, расценивает новые санкции США как нелегитимные и готовит ответные меры против американских граждан.

Financial Times отмечает, что "риторика господина Трампа привела к напряженности в отношениях с Ираном на фоне опасений, что он намерен воплотить в жизнь предвыборные обещания разорвать или пересмотреть историческое соглашение по ядерной программе Ирана».

Египтянин напал на патруль у Лувра. Еще одной широко освещаемой СМИ (Telegraph, Independent, New York Times, Financial Times, Indian Express, Jerusalem Post и другие) темой стало известие о том, что мужчина, утром в пятницу совершивший нападение на военный патруль у Лувра в центре Парижа, является выходцем из Египта.

Так, по информации британского издания Telegraph, им вероятнее всего был 29-летний мужчина по имени Абдалла. Газета также подчеркивает, что он въехал на территорию Франции в конце января по туристической визе из ОАЭ.

Сообщается, что ранее правоохранительные органы Франции не получали никакой информации о нем, однако они уже связались со своими коллегами в Египте, чтобы узнать, был ли он ранее известен египетским спецслужбам. Telegraph пишет, что в настоящее время проводятся анализы ДНК и экспертиза отпечатков пальцев для установления точной личности нападавшего.

New York Times, в свою очередь, отмечает, что прокурор Парижа Франсуа Моленс в ходе пресс-конференции в пятницу подтвердил данную информацию, а также расценил произошедшее как террористическую атаку.

Судья приостановил действие миграционного указа Трампа. Внимание многих СМИ сегодня также было приковано к решению федерального судьи в Сиэтле, согласно которому исполнение указа об иммиграционных ограничениях, подписанного на днях президентом Дональдом Трампом, частично приостанавливается.

Wall Street Journal, например, пишет, что судья Джеймс Робарт вынес решение, согласно которому вводится временное ограничение на действие указа президента США. Издание отмечает, что постановление Робарта "добавило новую порцию сомнений" относительно указа нового главы Белого Дома. Wall Street Journal отмечает, что, согласно постановлению, судья вынес данное решение частично и потому, что истцы, вероятнее всего, выиграли бы дело, но откладывание немедленного приостановления указа нанесло бы им "необратимый ущерб".

"Конституция победила сегодня. Никто не может быть выше закона, даже президент", — цитирует газета Seatttle Times слова генерального прокурора Вашингтона Боба Фергюссона, который был одним из истцов.

Издание подчеркивает, что решение судьи распространяется на всю территорию США.

Иванка Трамп и ее муж заблокировали указ Трампа по ЛГБТ. Ряд зарубежных изданий активно освещал новость о том, что дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества.

Например, газета Politico со ссылкой на свои источники написала, что для Трампа подготовили документ, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 года, запрещавший какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. Однако Джаред Кушнер и Иванка Трамп добились, чтобы он не попал на стол к президенту.

По информации издания, неофициальный черновик указа циркулировал в Вашингтоне на протяжении последних дней. Джаред Кушнер был назначен советником Трампа, а дочь Иванка считается ближайшим неформальным советником отца. И Кушнер, и Иванка Трамп в прошлом поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ-движения.

Газета при этом подчеркивает, что, по словам ее источника в Белом доме, данный документ вряд ли мог быть подписан президентом.

США закупили 55 самолетов F-35 со скидкой 7,5%. Новость о закупке США у компании Locheed Martin 55 истребителей F-35 со скидкой 7,5% освещалась целым рядом мировых СМИ, среди которых New York Times, Wall Street Journal, International Business Times и другие.

Wall Street Journal отмечает, что компания объявила о достижении соглашения с министерством обороны США 90 самолетов F-35. Газета подчеркивает, что позволит сэкономить 728 миллионов долларов и почти на 8% снизит цену по сравнению с последним контрактом. Издание пишет, что в компании Locheed Martin отметили важную роль самого Дональда Трампа, который и был инициатором снижения стоимости F-35.

"Личное участие президента Трампа в программе F-35 ускорило переговоры и сконцентрировало наше внимание на снижении цены. Договоренность об этом была достигнута в течение нескольких недель и представляет значительную экономию по сравнению с предыдущими контрактами", — цитирует Wall Street Journal заявление представителя компании Билла Фелпса.