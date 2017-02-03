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    Политика

    Тимошенко заплела косу на завтрак к Трампу

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    Лидер "Батькивщины" посетила Национальный молитвенный завтрак, где выступил новый президент США Дональд Трамп, в черном гольфе и заплела впервые за долгое время свою известную косу.
    Юлия Тимошенко на заднм плане) на молитвенном завтраке в США
    AP Photo/Evan Vucci

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Накануне в Вашингтоне состоялся Национальный молитвенный завтрак, где выступил новый президент США Дональд Трамп. Мероприятие посетили ряд украинских поитиков, среди которых была также глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

    Завтрак прошел в отеле Hilton, куда многие члены украинской делегации пришли в вышиванках. Вместе с тем Тимошенко пришла на мероприятие в черном гольфе и заплела впервые за долгое время свою известную косу.

    Скриншот "Страны" via "Россия 1"
    Тимошенко на молитвенном завтраке Трампа

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    Ряд СМИ ранее сообщили, что Тимошенко в рамках Молитвенного завтрака пообщалась с Трампом, однако в Белом доме отметили, что формат мероприятия не предусматривает длительного общения с президентом, но не уточнили, была ли у двух политиков беседа.

    В минувшем году Тимошенко в день решения судьбы правительства удивила политиков и журналистов сменой имиджа, распустив свою косу.

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