Великобритания будет настаивать на сохранении санкций против РФ - Джонсон

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КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Великобритания будет настаивать на сохранении в силе санкций Евросоюза в отношении России в связи с обострением ситуации в Украине, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.

Он отметил, что "все очень обеспокоены эскалацией насилия (в Украине), причины этого достаточно ясны".

"Великобритания будет настаивать, что смягчения санкций против России быть не может, необходимо сохранить давление на Россию", — заявил Джонсон.

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С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.