Климкин: в пошаговом снятии санкций с России нет смысла

AP Photo/Sergei Grits

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России, предложенном министром иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Себастианом Курцом.

Читайте также: Опрос: немцы начинают бояться Трампа

Об этом Климкин заявил в интервью австрийскому изданию "Профиль", сообщается на странице МИД Украины на Facebook.

"Санкции являются единственной чертой между добром и злом, миром и войной, которую в этой ситуации провел Евросоюз. Нет санкций — нет и разницы между добром и злом, можно делать все, что хочешь", — заявил Климкин.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев. Среди них Аркадий Ротенберг, совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук.