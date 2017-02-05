наверх
05.02.201716:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин: в пошаговом снятии санкций с России нет смысла

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (297)

    (обновлено: )14401
    По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, санкции являются "единственной чертой между добром и злом, миром и войной, которую в этой ситуации провел Евросоюз".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России, предложенном министром иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Себастианом Курцом.

    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Обзор мировых СМИ: новые санкции, указ Трампа по мигрантам приостановлен

    Читайте также: Опрос: немцы начинают бояться Трампа

    Об этом Климкин заявил в интервью австрийскому изданию "Профиль", сообщается на странице МИД Украины на Facebook.

    "Санкции являются единственной чертой между добром и злом, миром и войной, которую в этой ситуации провел Евросоюз. Нет санкций — нет и разницы между добром и злом, можно делать все, что хочешь", — заявил Климкин.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев. Среди них Аркадий Ротенберг, совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Национальный банк Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Руслан Бортник
    Донбасс: блокада и пиар