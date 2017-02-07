Неуплата по счетам ЖКХ грозит санкциями - Голубенко

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Согласно украинскому законодательству за коммунальные долги могут забрать и продать квартиру. В Законе Украины "Об исполнительном производстве" говорится, что арестовать единственную недвижимость должника можно только в том случае, если сумма долга превышает размер 20 минимальных зарплат, то есть 64 тысяч гривен. При этом срок исковой давности – три года.

По последней информации "Киевэнерго", жители столицы задолжали 1,5 миллиарда гривен, и это только за отопление. Больше всего должников в Печерском районе. Там на каждого человека приходится почти три тысячи гривен долга.

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За какой долг, и в каком случае могут отобрать квартиру, машину или другое имущество, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

Вам известны случаи, когда при сумме долга свыше 64 тысяч гривен налагался арест на квартиру должника, и потом ее продавали с аукциона, чтобы эти долги погасить?

— Да, такие случаи действительно существуют. Но только эти случаи, о которых я знаю, связаны не с задолженностью по жилищно-коммунальным услугам. По большому счету, здесь особо проводить разницу между задолженностью за жилищно-коммунальные услуги либо другой какой-то кредиторской задолженностью, когда может быть арестовано, описано имущество и может быть продажа такого имущества, по большому счету, разницы нет. Поэтому особо рассчитывать на то, что, не платив за коммунальные услуги, вам удастся избежать какого-либо финансового наказания, не стоит. И в то же время необходимо четко понимать и знать все свои права и возможности, и защищаться, если у вас такая ситуация происходит.

Какое именно имущество могут забирать за долги, а какое – нет?

— На самом деле, приходит государственный исполнитель, если открыто исполнительное производство. В первую очередь необходимо максимально не допускать начала этой процедуры. Но даже если у вас уже так случилось, то описывается, как правило, движимое имущество, то, которое может быть продано. Это могут быть различного рода бытовые вещи, это могут быть транспортные средства. Опять же таки, должен быть целый ряд различных предостережений со стороны исполнительной службы, как, например, контроль на выезде за пределы Украины. Могут останавливать ваше транспортное средство, потому что оно уже находится в базе, и в связи с задолженностью могут фактически провести процедуру описания и забрать транспортное средство. Просто необходимо не допускать такой ситуации, и тогда таких проблем не будет.

Есть вариант реструктуризации долгов, если эти долги накопились за пять лет, допустим?

— Всегда можно найти способ каким-то образом этот вопрос решить, договориться. Можно реструктуризировать долг, в любом случае. Я хотел бы обратить внимание на то, что, во-первых, есть срок исковой давности. Очень часто выставляют долги пятилетней, восьмилетней, десятилетней давности. У нас были ситуации в Киеве, когда менялись коммунальные предприятия, которые обслуживали дома, и они до сих пор пытаются снимать долги, которые были пять или шесть лет. Непонятно, что и доказать то, что человек оплачивал своевременно, он не может. Поэтому в таких случаях просто необходимо не бояться защищать свои интересы в суде, настаивать на сроке исковой давности. И, опять же таки, не забываем, если задолженность у вас за 5 лет, и вы реструктуризируете свой долг, то вы признаете всю ту задолженность, которая была уже на протяжении этих пяти лет. Говорить о том, что у вас срок исковой давности, и что-то доказывать потом – это очень сложно, практически невозможно.

То есть это тоже опасный сценарий?

— Да. Но если вы чувствуете, что вы не можете по тем или иным причинам оплачивать свои коммунальные услуги, то у вас есть несколько вариантов. Вы можете либо обращаться за оформлением субсидии, либо же сейчас есть возможность написать заявление о том, чтобы вам разделили эту сумму, реструктуризировали фактически ее. Больше, наверное, сейчас актуально отопление — на год. То есть, когда вы платите только половину стоимости от того, что у вас пришло в этот месяц, а уже в неотопительный сезон вы оплачиваете остальные 50%. То есть необходимо просто искать пути, как этого не допустить, чем потом пытаться бороться с вот этой вот системой, механизмом неповоротливой, с одной стороны, системой государственного принуждения. Но, с другой стороны, имеющей все возможности для того, чтобы с вас все-таки эти долги сбить.

Ранее депутат Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире "ГС" заявил, что рассрочка долгов за коммунальные услуги не станет популярной и будет использоваться населением при проведения специфических операций.