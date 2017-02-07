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    Общество

    Кабмин понизил соцнормативы на пользование услугами ЖКХ

    (обновлено: )69805
    Сообщается, что решение Кабинета министров не предусматривает осуществления перерасчета размеров действующих размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Правительство пересмотрело отдельные социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. Соответствующее решение обнародовано на сайте Кабмина.

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    Так, согласно документу, пересмотрены нормативы использования тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

    Пересмотрены нормативы использования природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

    "Пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах", — говорится в решении правительства.

    Соответствующее решение Кабмина не предусматривает осуществления перерасчета размеров действующих размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.

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    Ранее Гройсман сообщил, что Кабинет министров намерен предложить гражданам, которые не охвачены программой жилищных субсидий, воспользоваться 12-месячной рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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