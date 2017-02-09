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    В мире

    Мэй: мы призываем продолжать санкционное давление на Россию

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (303)

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    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к международному сообществу с призывом "продолжать оказывать санкционное давление на Россию вплоть до выполнения минских договоренностей".
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Великобритания продолжает настаивать на применении санкций к России вплоть до выполнения минских договоренностей сторонами конфликта в Украине, заявила британский премьер Тереза Мэй.

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    "Великобритания все еще испытывает беспокойство от продолжающегося насилия в Украине и действий России. Мы обращаемся к международному сообществу и призываем продолжать оказывать санкционное давление на Россию вплоть до выполнения минских договоренностей", — сказала Мэй на пресс-конференции в Лондоне.

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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