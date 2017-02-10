Советник Трампа обсуждал с послом РФ антироссийские санкции - СМИ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре прошлого года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа, сообщила в четверг вечером в электронной версии газета Washington Post.

Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что "переговоры Флинна с российским послом были названы некоторыми американскими представителями как неправильные". По их словам, они также "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году".

По данным газеты, "Флинн в среду опроверг то, что он обсуждал санкции с Кисляком". "В ответ на вопрос об этом он дважды сказал "нет", — говорится в материале.

При этом там указывается, что уже на следующий день он "через своего официального представителя отступил от этого опровержения". "Как сказал пресс-секретарь, Флинн "имел в виду то, что хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался", — сообщает издание.

Ссылаясь на источники, газета указывает на то, что "ФБР продолжает изучать переговоры Флинна с Кисляком. "Несколько официальных лиц подчеркнули, что, хотя санкции и обсуждались, не было подтверждений того, что Флинн намеревался обещать их послаблений после инаугурации Трампа".

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Два источника Washington Post отметили, что "Флинн призвал не реагировать слишком остро на санкции Обамы, давая понять, что две стороны могут пересмотреть их после вступления Трампа в должность президента". "У Кисляка сложилось впечатление, что санкции могут быть пересмотрены", — сказал один из бывших американских чиновников.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".