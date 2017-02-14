ЕК: есть единогласная поддержка санкций в отношении РФ из-за Украины

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости, Мария Князева. Несмотря на то, что некоторые политики Евросоюза дружелюбно настроены по отношению к президенту России Владимиру Путину, руководство стран ЕС, принимающее решения по санкциям, единогласно их поддерживает, сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на конференции во Франкфурте, трансляция которой велась службами Еврокомиссии через интернет.

Решение о введении и пролонгации санкций принимается в Евросоюзе лишь в случае единогласного согласия всех 28 стран объединения. Такие решения принимаются, как правило, на саммитах глав государств Евросоюза и советах глав МИД стран ЕС.

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"По санкциям (в отношении – Ред.) России. Звучит немало риторики; мы знаем, что обычно (премьер-министр Венгрии Виктор – Ред.) Орбан, кстати, он не единственный, — это достаточно дружелюбно настроенный политик к Путину", — сказал Домбровскис. Он добавил, что в Евросоюзе Обран не один с подобными настроениями.

"И, в конце концов, несмотря на всю эту риторику, (среди руководства стран ЕС – Ред.) есть единогласная поддержка санкций в отношении России касательно агрессии в Украине", — сказал он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.