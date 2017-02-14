США внесли в список санкций вице-президента Венесуэлы

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Власти США в понедельник внесли в санкционный список вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами, сообщило американское министерство финансов.

"Следующие лица добавлены в список Отдела по контролю за иностранными активами министерства финансов США: Тарек Эль-Айссами", — говорится в сообщении министерства. Активы вице-президента Венесуэлы были заморожены, ему запрещен въезд в США.

Читайте также — Кризис в Венесуэле: ситуация похожа на украинскую – эксперт

Он был внесен в список санкций, связанный с борьбой с распространением наркотиков. Помимо него, туда был включен еще один гражданин Венесуэлы. Кроме того, под ограничения попали 13 компаний.

В документе, распространенном минфином США, указывается, что они зарегистрированы в американском штате Флорида, Венесуэле, Великобритании, Панаме и на Виргинских островах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в начале января сообщил, что назначил 42-летнего Тарека Эль-Айссами, губернатора одного из штатов Венесуэлы, на должность вице-президента, который сменит главу страны в случае его отставки в этом году, в период с 2017 по 2018 год.

Минфин США в специальном пресс-релизе также уточняет, в чем именно обвиняется Эль-Айссами.

По данным ведомства, чиновник, который занимал посты министры внутренних дел и юстиции, а также губернатора провинции Арагуа, занимался "отправкой наркотиков из Венесуэлы" через авиабазы и морские порты. В общей сложности, по мнению американской стороны, он причастен к отправке в США, Мексику и другие страны около тонны наркотиков, но каких именно в сообщении не уточняется.

Кроме того, Эль-Айссами имел тесные связи с наркобаронами из Колумбии, Венесуэлы и Мексики, которые ранее уже попали под санкции США, утверждает минфин.

Напомним, в конце своего второго президентского срока Барак Обама продлил на год санкции против Венесуэлы.