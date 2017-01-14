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Обама продлил на год санкции против Венесуэлы

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Смена власти в США (392)

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Срок нынешних санкций истекает 8 марта 2017 года, новые будут действовать до такого же дня 2018 года. Американский лидер объяснил эти меры "имеющими место со стороны правительства Венесуэлы нарушениями прав человека".
Президент США Барак Обама
RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год санкции в отношении Венесуэлы.

Барак Обама во время прощальной речи
REUTERS Jonathan Ernst
Наследие Обамы, Трамп и Украина. Оценки экспертов

В письме на имя руководителей конгресса, которое опубликовал Белый дом, американский лидер объяснил эти меры "имеющими место со стороны правительства Венесуэлы нарушениями прав человека, ограничениями свободы печати, применении силы в ответ на антиправительственные протесты". Кроме того, упоминаются "задержания участников акций протеста, а также существенная коррупция в правительстве".

"В связи с этим я принял решение о продлении санкций на год", — отметил Обама.

Срок нынешних санкций истекает 8 марта 2017 года. Соответственно, новые санкции будут действовать до такого же дня 2018 года. Они подразумевают замораживание находящихся под американской юрисдикцией активов всех фигурантов "черного списка", а также запрет для граждан США на деловые контакты с ними.

Ранее Обама продлил на год санкции в отношении России, а также в отношении террористов, действующих на Ближнем Востоке.

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