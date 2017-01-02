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Крушение военного вертолета в Венесуэле: погибли не менее 16 человек

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Принадлежавший венесуэльским военным вертолет Ми-17, пропавший 30 декабря, найден в понедельник. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа - 11 военнослужащих и пять гражданских лиц.
Вертолет Ми-17, архивное фото
RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Украина. В Венесуэле произошло крушение военного вертолета Ми-17, в результате чего погибли не менее 16 человек. Об этом сообщает агентство ACN.

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Власти пока не подтверждают эти данные.

По данным агентства, принадлежавший венесуэльским военным вертолет Ми-17, пропавший 30 декабря, найден в понедельник. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа — 11 военнослужащих и пять гражданских лиц.

Как отмечается, среди погибших также четырехлетний мальчик.

Власти страны пока не подтвердили информацию о крушении.

Напомним, в конце года два человека погибли в результате крушения военного вертолета в районе залива Галвестон в американском штате Техас.

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